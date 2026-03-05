Il Pd incontra l' assessore Morniroli | ascolto dei territori per azioni efficaci

Il gruppo consiliare del Partito Democratico della Campania ha incontrato l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Andrea Morniroli, per discutere di temi come le politiche sociali, le vulnerabilità e il contrasto alla povertà. L’incontro si è concentrato sull’ascolto delle esigenze dei territori e sulle azioni da intraprendere per rispondere alle fragilità sociali presenti nella regione.

Politiche sociali, attenzione alle vulnerabilità, contrasto alla povertà e sostegno alle fragilità, il gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania ha tenuto un incontro con l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Andrea Morniroli, dedicato al confronto su priorità, obiettivi strategici ed attività messe in campo in questo primo scorcio della nuova legislatura regionale. La riunione ha rappresentato un momento di approfondimento e condivisione sulle politiche sociali regionali, con particolare attenzione alle misure rivolte a famiglie, persone con disabilità e soggetti in condizioni di vulnerabilità, oltre che al rafforzamento dei servizi territoriali e socio-sanitari e al ruolo degli enti locali nella rete di welfare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Pd: Picierno, 'assessore Morniroli a iniziativa a Napoli, chieda scusa'

America’s Cup 2027, Ditto: “Senza ascolto dei territori la politica fallisce”Tempo di lettura: 3 minuti«Non c’è motivazione economica, turistica o di qualsivoglia tipo che possa essere calata dall’alto su chi vive i territori...

Tutto quello che riguarda Il Pd incontra l'assessore Morniroli....

Bonavitacola, si va verso l'ok: spunta Morniroli per il Pd, c'è ancora il nodo del Bilancio«Siamo agli sgoccioli per le decisioni finali. A breve sarà annunciata la Giunta. Non siamo in ritardo. Dall'insediamento del Consiglio per legge possono passare 10 giorni. Lavoriamo per la squadra ... ilmattino.it

Fico vicino alla nomina della giunta, Morniroli sarà terzo assessore per il PdUltimi piccoli dubbi e assegnazione delle deleghe. E' in sprint finale Roberto Fico per la scelta della squadra degli assessori della Regione Campania che verrà probabilmente annunciata ufficialmente ... ansa.it