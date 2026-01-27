America’s Cup 2027 Ditto | Senza ascolto dei territori la politica fallisce

L’organizzazione della America’s Cup 2027 solleva dibattiti sulla partecipazione delle comunità locali. Ditto sottolinea l’importanza di ascoltare i territori prima di prendere decisioni che li riguardano, evidenziando come la mancanza di coinvolgimento possa compromettere il successo e la legittimità di tali iniziative. Un approccio partecipativo è fondamentale per garantire un equilibrio tra eventi internazionali e rispetto delle comunità locali.

« Non c'è motivazione economica, turistica o di qualsivoglia tipo che possa essere calata dall'alto su chi vive i territori senza essere prima ascoltato ». È il giudizio di Enrico Ditto sulle recenti proteste dei comitati di Bagnoli contro i lavori connessi all'America's Cup 2027. Negli ultimi giorni, sul fronte di via Diocleziano e via Enea, alcuni cittadini organizzati nella " Rete No America's Cup " hanno bloccato il transito dei camion diretti ai cantieri, denunciando l'assenza di una valutazione d'impatto ambientale e la mancanza di un confronto preventivo con la popolazione locale.

L'America's Cup a Napoli si svolgerà il 10 luglio 2027, segnando un importante evento nautico nella città.

Il 10 luglio 2027, Napoli ospiterà per la prima volta nelle sue acque una tappa dell’America’s Cup, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della vela.

