Sgombero Askatasuna Morassut Pd | Governo ipocrita con Casapound si gira dall'altra parte

Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre il governo Meloni ha celebrato l'operazione, Roberto Morassut del Pd ha criticato l'ipocrisia della maggioranza, sottolineando come si girino dall’altra parte di fronte a situazioni analoghe a Roma. Una questione che riaccende il dibattito sulla coerenza delle politiche di ordine pubblico e sulla gestione degli spazi occupati.

Il Pd accende la miccia: “Dopo Askatasuna, ora lo sgombero tocca a Casapound” - È questo il punto sollevato dal Pd: la legge non può valere a geometria variabile. giornalelavoce.it

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

LaPresse. . Scontri a Torino: cariche e idranti per lo sgombero dell'Askatasuna. Il presidio di protesta contro lo sgombero del centro sociale è degenerato in tensioni in corso Regina Margherita. Quando i manifestanti hanno tentato di muoversi in corteo verso il - facebook.com facebook

Il governo rivendica lo sgombero di Askatasuna. «Così vogliono colpire le piazze pro-Pal» x.com

