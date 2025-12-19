Sgombero Askatasuna Morassut Pd | Governo ipocrita con Casapound si gira dall'altra parte
Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre il governo Meloni ha celebrato l'operazione, Roberto Morassut del Pd ha criticato l'ipocrisia della maggioranza, sottolineando come si girino dall’altra parte di fronte a situazioni analoghe a Roma. Una questione che riaccende il dibattito sulla coerenza delle politiche di ordine pubblico e sulla gestione degli spazi occupati.
Lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino, ha scatenato l'entusiasmo del governo Meloni. Roberto Morassut, deputato del Pd, ha detto che è stato giusto intervenire, ma ha condannato la posizione "ipocrita" della maggioranza, che da anni ignora l'immobile occupato da Casapound a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Genitori scrivono lettera ai responsabili della “lista stupri” del Giulio Cesare: “Non ci volteremo dall’altra parte”
Leggi anche: L’idea shock di Soulé: “Se con l’Argentina non si sblocca può essere convocato dall’Italia”
Sgombero Askatasuna, Morassut (Pd): “Governo ipocrita, con Casapound si gira dall’altra parte” - Roberto Morassut, deputato del Pd, ha detto che è stato giusto intervenire, ma ha condannato la ... fanpage.it
Il Pd accende la miccia: “Dopo Askatasuna, ora lo sgombero tocca a Casapound” - È questo il punto sollevato dal Pd: la legge non può valere a geometria variabile. giornalelavoce.it
Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it
LaPresse. . Scontri a Torino: cariche e idranti per lo sgombero dell'Askatasuna. Il presidio di protesta contro lo sgombero del centro sociale è degenerato in tensioni in corso Regina Margherita. Quando i manifestanti hanno tentato di muoversi in corteo verso il - facebook.com facebook
Il governo rivendica lo sgombero di Askatasuna. «Così vogliono colpire le piazze pro-Pal» x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.