Il patron di TelePordenone ucciso a sprangate in casa | Una mattanza

Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone, è stato trovato morto nella sua abitazione. La vittima è stata colpita ripetutamente alla testa con un corpo contundente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. L’intera comunità è sotto choc per l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove sul luogo del delitto.

Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone, è stato ucciso brutalmente nella propria abitazione, colpito più volte alla testa con un corpo contundente. La vittima è stata ritrovata nel pomeriggio di mercoledì nella propria abitazione, un attico al settimo piano di un palazzo a Pordenone, di fronte alla rivendita di auto di sua proprietà, Garage Italia. A trovare il corpo è stato il nipote di Russo, che aveva allertato le forze dell'ordine dopo che aveva provato, senza successo, a contattare telefonicamente l'imprenditore. All'entrata dell'abitazione, gli inquirenti e i soccorsi si sono ritrovati di fronte a quella che hanno descritto come "una mattanza", secondo fonti attendibili.