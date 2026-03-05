Il Papa | Jimmy Lai? Non posso commentare

Martedì sera, ai giornalisti riuniti a Castel Gandolfo, il Papa ha risposto con fermezza a una domanda su Jimmy Lai, affermando semplicemente di non poter commentare la questione. La sua dichiarazione si è concentrata sulla volontà di non entrare nel merito di questioni specifiche legate al nome menzionato. Nessun altro dettaglio o spiegazione è stata fornita durante il suo intervento.

La domanda era riferita alla condanna inflitta il mese scorso al magnate dei media. La sua colpa? Cospirazione finalizzata alla collusione con forze straniere e pubblicazione di materiali sediziosi attraverso il suo giornale. Quella del Pontefice è una risposta che dice molto sullo stato dei rapporti tra la Santa Sede e la Cina Jimmy Lai? “Non posso commentare”. E’ stata la risposta, secca, che il Papa ha dato martedì sera ai giornalisti che l’attendevano a Castel Gandolfo. La domanda era riferita alla condanna inflitta il mese scorso al magnate dei media cattolico: vent’anni di carcere che significano condanna a morte, considerato che Lai di primavere sulle spalle ne ha settantotto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

