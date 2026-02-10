Jimmy Lai, l’imprenditore pro democrazia di Hong Kong, è stato condannato a 20 anni di carcere. La decisione arriva dopo un processo che ha attirato molta attenzione internazionale. Lai, accusato di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale, resterà in cella per molti anni. La sentenza scuote l’ambiente politico e lascia aperta la questione sui diritti civili nella regione.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Jimmy Lai, imprenditore pro democrazia accusato di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale, è stato condannato a Hong Kong a 20 anni di prigione. Una pena enorme per il 78 enne Lai, malato, fondatore tra le altre cose di Apple Daily, quotidiano pubblicato a Hong Kong dal 1995 al 2021, un tempo uno dei giornali in lingua cinese più venduti dell’ex colonia britannica, dal 1997 regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Jimmy Lai e Andrea Pucci

Jimmy Lai, noto magnate dei media di Hong Kong e sostenitore della democrazia, è stato condannato per collusione e sedizione nel contesto delle accuse legate alla sicurezza nazionale.

Jimmy Lai, il noto magnate dei media di Hong Kong, sarà condannato il 9 febbraio.

Jimmy Lai e Andrea Pucci

Argomenti discussi: Jimmy Lai e Andrea Pucci; Jimmy Lai. La voce libera di Hong Kong condannata a vent'anni di carcere

Chi è Jimmy Lai, l’attivista democratico condannato da Hong Kong a 20 anni di carcereVent’anni di carcere. Dopo la condanna di dicembre per collusione con forze straniere e sedizione, è arrivata la sentenza definitiva per Jimmy Lai, 78 anni, ... thesocialpost.it

L’attivista di Hong Kong Jimmy Lai è stato condannato a vent’anni di carcereL’imprenditore dei media e attivista hongkonghese Jimmy Lai è stato condannato a vent’anni di carcere alla fine di un processo che è diventato emblematico dell’erosione delle libertà civili e dell’aut ... ilpost.it

Hong Kong, la condanna di Jimmy Lai e il tradimento di Pechino. Il mio articolo su Soul Digger a questo link: francescalancini.com/approfondiment… x.com

Il quasi silenzio del Vaticano su Jimmy Lai e il prezzo del dialogo con Pechino. L'Osservatore Romano dedica poche righe alla condanna inflitta all'editore cattolico. Non poteva essere altrimenti: c'è l'Accordo da salvare. Di Matteo Matzuzzi facebook