Hong Kong condannato il magnate pro-democrazia Jimmy Lai

Jimmy Lai, fondatore di Apple Daily e simbolo del movimento pro-democrazia a Hong Kong, è stato condannato per collusione con forze straniere e cospirazione sediziosa. La sentenza rappresenta un'importante svolta nel contesto politico e giudiziario della regione, segnando un capitolo cruciale nella repressione delle opposizioni e delle libertà di stampa.

L'ex magnate dei media Jimmy Lai, fondatore nel 1995 del quotidiano di opposizione Apple Daily, diventato espressione del movimento pro-democrazia (e poi costretto alla chiusura nel 2021), è stato condannato a Hong Kong in quanto ritenuto colpevole di collusione con forze straniere al fine di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale e per cospirazione volta a distribuire pubblicazioni sediziose. Tra le prove contro Lai anche i suoi contatti con politici statunitensi durante il primo mandato di Donald Trump. Lai, 78 anni, è stato arrestato nell'agosto del 2020 in base a una legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino e attuata a seguito delle grandi proteste antigovernative del 2019.

La Cina non perdona. Il magnate Jimmy Lai condannato a Hong Kong - L'imprenditore pro democrazia, in isolamento da 1800 giorni, dichiarato colpevole di sedizione e attentato alla sicurezza nazionale. huffingtonpost.it

Hong Kong: Jimmy Lai Chee-ying colpevole di tre capi d'accusa, tra cui cospirazione per collusione con forze straniere e pubblicazione di materiali sediziosi Lunedì, 15 dicembre, presso l'Alta Corte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, si è te

