Hong Kong condannato il magnate pro-democrazia Jimmy Lai

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jimmy Lai, fondatore di Apple Daily e simbolo del movimento pro-democrazia a Hong Kong, è stato condannato per collusione con forze straniere e cospirazione sediziosa. La sentenza rappresenta un'importante svolta nel contesto politico e giudiziario della regione, segnando un capitolo cruciale nella repressione delle opposizioni e delle libertà di stampa.

hong kong condannato il magnate pro democrazia jimmy lai

© Lettera43.it - Hong Kong, condannato il magnate pro-democrazia Jimmy Lai

L’ex magnate dei media Jimmy Lai, fondatore nel 1995 del quotidiano di opposizione Apple Daily, diventato espressione del movimento pro-democrazia (e poi costretto alla chiusura nel 2021), è stato condannato a Hong Kong in quanto ritenuto colpevole di collusione con forze straniere al fine di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale e per cospirazione volta a distribuire pubblicazioni sediziose. Tra le prove contro Lai anche i suoi contatti con politici statunitensi durante il primo mandato di Donald Trump. Lai, 78 anni, è stato arrestato nell’agosto del 2020 in base a una legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino e attuata a seguito delle grandi proteste antigovernative del 2019. Lettera43.it

Hong Kong, un anno di carcere per il magnate dell'editoria Jimmy Lai

Video Hong Kong, un anno di carcere per il magnate dell'editoria Jimmy Lai

hong kong condannato magnateHong Kong, condannato il magnate pro-democrazia Jimmy Lai - Fondatore del quotidiano antigovernativo Apple Daily, è stato arrestato nel 2020. lettera43.it

hong kong condannato magnateLa Cina non perdona. Il magnate Jimmy Lai condannato a Hong Kong - L'imprenditore pro democrazia, in isolamento da 1800 giorni, dichiarato colpevole di sedizione e attentato alla sicurezza nazionale. huffingtonpost.it