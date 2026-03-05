Come diventerà il nuovo ponte sull' Arno intitolato a Caterina e Nadia Nencioni

A Firenze si sta lavorando alla costruzione di un nuovo ponte sull’Arno, intitolato a Caterina e Nadia Nencioni. Attualmente, la struttura è solo uno scheletro di acciaio, incompleta, che si estende sul fiume. La realizzazione dell’opera coinvolge diverse fasi e tecniche di costruzione, anche se il progetto non è ancora terminato. La struttura rimane ancora in fase di avanzamento, senza una data di completamento ufficiale.

Firenze, 5 marzo 2026 – Ancora è solo un grande scheletro d’acciaio, incompleto, un lungo braccio metallico che attraversa l’Arno. Ma l’aspetto del nuovo ponte di Firenze, intitolato alle sorelle Caterina e Nadia Nencioni, vittime innocenti della strage dei Georgofili, è ancora tutto da scoprire. Come si vede dalle immagini del rendering, il futuro ponte tra Bellariva e il Parco dell’Anconella – una delle nuove infrastrutture più attese per la mobilità cittadina – sarà caratterizzato da linee leggere, curve morbide e un profilo bianco. Aspettare o annullare la prenotazione? Vacanze, voli cancellati e rotte chiuse: cosa conviene fare Il nome. Il nuovo ponte, di cui per ora vediamo solo l’ossatura, porterà il nome delle sorelline Nencioni, uccise nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 nella strage di via dei Georgofili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il premio Nobel per la medicina Rita Levi-Montalcini; Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage dei Georgofili; Tina Anselmi, prima donna a diventare ministro e la partigiana Gilda Larocca. Sono queste le 4 opzioni del sondaggio aperto dal Comune di Fir - facebook.com facebook