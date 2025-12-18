Caccia | Zanella ' triste Natale per lupi orsi e fauna selvatica legislatura devastante'

Una triste stagione per la fauna selvatica italiana, segnata da normative che minano tutela e biodiversità. Dalla Legge di Bilancio alle recenti proposte di abbattimento, le politiche legislative stanno trasformando il nostro patrimonio naturale in preda di interventi sconsiderati. È un momento di grande preoccupazione per chi ama e difende la natura, mentre gli animali più simbolici del nostro territorio rischiano di perdere la loro protezione.

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Sara un triste Natale per lupi, orsi e fauna selvatica. Questa legislatura è iniziata con una norma inserita della Legge di Bilancio per sparare ai cinghiali, proseguita con tentativi di frantumare tutte le tutele della biodiversità a cominciare dalle legge 15792 sul prelievo venatorio adesso siamo al declassamento della protezione per il lupo, magnifico animale ridotto a preda, agli abbattimenti degli orsi in Trentino, e alla proposta Lollobrigida di far sparare ai fringuelli nelle spiagge e nelle città". Lo dice Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera. "Una pura follia dettata dai produttori di armi e munizioni e da un mondo venatorio servizievole agli interessi corporativi e a quelli elettorali della destra al potere.

