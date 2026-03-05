Un nuovo spettacolo porta sul palco le parole di Koltès, un autore noto per il suo modo di affrontare temi che attraversano il nostro tempo. La rappresentazione si propone di trasmettere un senso di inquietudine e di urgenza, trasformando le parole in un’esperienza viva e coinvolgente. La scena si anima con un confronto tra i personaggi, senza ricorrere a narrazioni convenzionali o a giudizi, lasciando spazio all’impatto immediato del testo.

Ci sono spettacoli che non raccontano semplicemente una storia. Entrano dentro un’inquietudine del presente e la trasformano in parola, in respiro, in urgenza. È questo il caso de "La notte poco prima delle foreste", il potente testo di Bernard-Marie Koltès che venerdì 6 marzo, alle ore 21, arriva al Teatro della Fortuna di Fano per la rassegna TeatrOltre. Scritto alla fine degli anni Settanta ma sorprendentemente attuale, il testo di Koltès è un lungo monologo, un flusso verbale ininterrotto che prende forma in una notte di pioggia. In scena c’è un uomo senza nome che parla a qualcuno che non vediamo mai. Forse uno sconosciuto incontrato per strada, forse lo spettatore stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il messaggio di Koltès sbarca sul palco

Leggi anche: Quei ‘Vicini di casa’ sul palco. Amanda Sandrelli sbarca a Pergola

Leggi anche: La campionessa sul palco. Il messaggio di Antonella: "Lo sport è un simbolo di autonomia e libertà"