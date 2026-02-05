La campionessa sul palco Il messaggio di Antonella | Lo sport è un simbolo di autonomia e libertà

Questa mattina, Antonella Inga ha preso la parola in piazza Trento e Trieste durante una manifestazione dedicata allo sport. La campionessa paralimpica monzese, arrivata quinta ai Mondiali di Nuova Delhi, ha voluto sottolineare come lo sport rappresenti un simbolo di autonomia e libertà. Con parole semplici, ha condiviso il suo messaggio con il pubblico, dimostrando ancora una volta quanto lo sport possa essere uno strumento di empowerment.

C’era anche un’atleta paralimpica monzese sul palco di piazza Trento e Trieste. È Antonella Inga, arrivata quinta nel salto in lungo T12 ai Mondiali di atletica di Nuova Delhi, in India, a settembre 2025. Atleta paralimpica, mamma e presidente dell’associazione FreeMoving, nel 2017 Antonella ha ottenuto i primi titoli italiani nel salto in lungo e nei 60 metri. Nel 2018 ha conquistato il record italiano di salto in lungo outdoor con la misura di 4.80 metri (categoria T13). Nel 2019 la vittoria nei 100 metri paralimpici in occasione del Golden Gala a Roma, guidata da Giulia Gargantini. Nel 2020 ha incassato quattro titoli italiani indoor e outdoor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

