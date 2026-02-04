Sabato sera, il teatro di Pergola ospiterà Amanda Sandrelli. L’attrice salirà sul palco per portare in scena uno spettacolo che promette di catturare l’attenzione del pubblico locale. Dopo il successo di “Lapponia” con Sergio Muniz, la stagione teatrale prosegue con un nuovo appuntamento che sembra destinato a raccogliere molti applausi.

Ci sarà Amanda Sandrelli, sabato, al teatro di Pergola. Dopo l’ottimo inizio, con lo spettacolo ‘Lapponia’ che ha visto salire sul palco del teatro pergolese l’applauditissimo Sergio Muniz, il 7 febbraio la stagione teatrale promossa dall’amministrazione comunale regalerà il secondo appuntamento. All’Angel Dal Foco, alle 21,15, per ‘La più bella Stagione’, andrà in scena ‘ Vicini di casa ’. Protagonisti saranno artisti di fama internazionale, come Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Forte del successo riscosso in Spagna, approda per la prima volta in Italia questa commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quei ‘Vicini di casa’ sul palco. Amanda Sandrelli sbarca a Pergola

Al Teatro Duse di Bologna, le donne sono protagoniste.

‘Vicini di casa’ è una commedia che esplora le dinamiche delle relazioni di coppia, interpretata da Amanda Sandrelli e Gigio Alberti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

