Leonardo premia i suoi talenti Dai dipendenti mille progetti
Si chiama " Innovation Award " ed è l’iniziativa di Leonardo che valorizza e premia i progetti innovativi proposti dalle proprie persone, contribuendo a consolidare una cultura dell’innovazione diffusa. L’edizione 2025 si è chiusa ieri a Roma con numeri che testimoniano una partecipazione senza precedenti: circa 1.000 proposte raccolte, articolate in sei ambiti tematici, tra i quali spiccano le 380 nuove idee innovative, che hanno registrato il maggior numero di progetti presentati. Un risultato che riflette il forte coinvolgimento della popolazione aziendale, con oltre 3.000 colleghe e colleghi Leonardo partecipanti e 100 Research Fellow coinvolti nell’iniziativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leonardo, mille progetti presentati all’Innovation AwardRoma, 19 feb. (askanews) – L’edizione 2025 dell’Innovation Award, iniziativa di Leonardo che valorizza e premia i progetti innovativi proposti dalle proprie persone, si è chiusa con circa mille propos ... askanews.it
