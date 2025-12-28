' Arte in mostra' Recale premia i suoi talenti

L'amministrazione comunale di Recale, insieme alla Aps Nuova Pro Loco, ha celebrato i talenti locali durante l'evento ‘Arte in mostra 2025’. Nel corso dell'iniziativa sono stati premiati Giovanni Stellato, portiere, Luigi Racioppoli, musicista, e Gigi, attore, riconoscendo il loro contributo alla cultura e allo sport del territorio. L'occasione ha sottolineato l'impegno della comunità nel valorizzare le eccellenze locali.

