Busitalia Gruppo Fs acquisisce il gruppo city Sightseeing Italia e rafforza la mobilità turistica integrata

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia. Questa operazione mira a rafforzare l’offerta di mobilità turistica nelle principali città italiane, integrando servizi di trasporto turistico e migliorando l’esperienza dei visitatori. L’accordo contribuisce a consolidare la presenza di Busitalia nel settore della mobilità urbana e turistica.

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, annuncia l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane. L’operazione rientra tra le iniziative di integrazione verticale del Piano Strategico del Gruppo FS, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici. “Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale”, ha dichiarato Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia. 🔗 Leggi su Tpi.it

