No alla violenza di genere una panchina rossa all’Ospedale del Mare

Una panchina rossa installata all’Ospedale del Mare rappresenta un segnale di solidarietà e sensibilizzazione contro la violenza di genere. In pochi istanti, questo simbolo intende ricordare che le donne vittime di violenza non sono sole e che è fondamentale continuare a lottare per un mondo più sicuro e rispettoso.

Tempo di lettura: 2 minuti Una panchina rossa per mandare un messaggio ben preciso: le donne vittime di violenza non sono sole. La Asl Napoli 1 Centro, che ha scelto di essere al fianco delle vittime di ormai da anni con percorso e sportello rosa presso l'ospedale San Paolo, l'Ospedale Pellegrini e presso l'Ospedale del Mare, ha voluto installare anche la panchina rossa. E lo ha fatto all'interno dell'Ospedale del Mare della Asl Napoli 1 Centro, presso l'atrio "Albero". " Installare la panchina rossa può sembrare una piccola cosa – spiega il direttore sanitario Maria Corvino – ma su un tema come quello della violenza sulle donne si comincia anche dalle piccole cose".

