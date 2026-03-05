Il diritto internazionale? Bello ma guai ad abusarne | la teoria della modica quantità di Metsola | Il commento

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha recentemente sottolineato l’importanza di rispettare i limiti del diritto internazionale, mettendo in guardia contro eventuali abusi. Nel suo intervento, ha ricordato che il rispetto delle regole è fondamentale per evitare escalation e tensioni a livello globale, specialmente in un momento in cui la paura di conflitti si fa sentire in Europa.

Quando meno te lo aspetti arriva Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e il suo conforto per mitigare l’ansia della guerra, la paura che il fuoco delle armi con le quali Donald Trump gestisce i suoi affari giunga fino all’Europa. Oggi Metsola ha l’occasione di ricordarci, attraverso un’intervista concessa ad Avvenire, che non dobbiamo “abusare” del diritto internazionale. “Pietra fondante” della nostra civiltà ma senza eccedere. L’avvocatessa maltese chiamata a guidare gli europarlamentari avanza, senza però farne esplicitamente cenno perché è pur sempre una donna elegante, la tesi del “dente per dente” che immaginiamo sia la nuova frontiera del diritto anche a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

