I guai del diritto internazionale usato come scudo dagli stati canaglia

L’uso del diritto internazionale come scudo da parte di alcuni Stati può ostacolare il dibattito democratico e la libertà di espressione. Recentemente, un appello sottoscritto da numerosi docenti ha richiesto il ritiro del ddl Delrio sull’antisemitismo, sostenendo che la definizione dell’IHRA rischia di limitare la critica a Israele e al sionismo. Una questione complessa che evidenzia come strumenti internazionali possano essere impiegati in modo controverso.

Al direttore - E' in circolazione un appello già sottoscritto (dicono) da tremila docenti con il quale viene richiesto (anzi preteso) il ritiro del ddl Delrio sull'antisemitismo, con la seguente motivazione: "La definizione di antisemitismo dell'IHRA" rischia di equiparare la critica allo Stato di Israele e al sionismo al reato di antisemitismo, pertanto, "rappresenta un pericolo enorme per la nostra libertà accademica e di insegnamento". Non so che cosa ne pensa lei, caro Cerasa; a me il pensiero che tante persone a cui è affidata l'educazione dei nostri figli abbiano come principale preoccupazione quella di poter insultare Israele impunemente, fa accapponare la pelle.

Una rinuncia disastrosa al diritto internazionale - Con l’intervento in Venezuela gli Stati Uniti rivendicano apertamente l’uso della legge del più forte e una politica imperialista simile a quella della Russia di Vladimir Putin. internazionale.it

L’ordine liberale internazionale non c’è più. E sono guai per tutti - ? da anni, ad esempio, che intellettuali, studiosi, giornalisti, politici, tanto di destra quanto di sinistra, invocano la fine dell’Ordine ... huffingtonpost.it

