Perché il M5s ha fatto bene ad astenersi dalla mozione sull’Iran | il rispetto del diritto internazionale è la priorità

L’astensione del M5s sulla mozione sull’Iran riflette un atteggiamento responsabile, volto a rispettare il principio del diritto internazionale. In un contesto complesso, questa scelta dimostra l’importanza di mantenere un equilibrio tra l’interesse nazionale e l’impegno diplomatico, evitando prese di posizione affrettate. Un atteggiamento sobrio e riflessivo che, senza enfasi, favorisce il dialogo e la stabilità internazionale.

di Angelo Palazzolo Dopo che la Commissione Esteri del Senato ha approvato la mozione sull’Iran presentata dalla forzista Stefania Craxi con i voti favorevoli di tutto l’arco parlamentare, politici e mass media si sono accaniti contro l’astensione del Movimento 5 Stelle. I senatori pentastellati avevano chiesto di inserire una frase all’interno della risoluzione: “la contrarietà ad azioni militari unilaterali condotte fuori dal quadro del diritto internazionale”. Questa frase, tanto chiara quanto essenziale, è stata rigettata. In altre parole, il Movimento 5 Stelle viene stigmatizzato e accusato di essere al fianco degli ayatollah solo per aver dimostrato, una volta di più, di avere un cervello proprio e di non farsi accecare da facili ricette e risposte preconfezionate; a poco servono le parole del capogruppo Stefano Patuanelli: “no a caricature di un M5S pro Ayatollah, sosteniamo senza ambiguità il popolo iraniano che si ribella a un regime teocratico brutale”, ormai la macchina del fango e della mistificazione è partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

