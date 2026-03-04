Udinese sorriso Kabasele | Abbiamo cambiato rotta qui sono felice e voglio restare

Il difensore belga, arrivato all’Udinese, ha segnato la sua terza rete in questa stagione di Serie A. Con un sorriso ha dichiarato di aver cambiato rotta e di sentirsi felice nel club, esprimendo anche la volontà di rimanere. La sua presenza in campo si fa notare e rappresenta un elemento importante per la squadra.

Dalle lacrime alla sicurezza. A 35 anni Christian Kabasele è diventato, con Omar Solet, il terzo marcatore dell’Udinese che lunedì ha asfaltato la Fiorentina rifilandole tre gol. Il primo lo ha segnato con un imperioso stacco di testa proprio il congolese naturalizzato belga. Che ha già timbrato con il Cagliari nella partita d’andata e col Pisa. Tutti gol messi a segno al Bluenergy Stadium. In casa il 27 bianconero è una sentenza. Non solo sulle palle inattive, anche al centro della difesa, dove lunedì sera ha fermato un certo Moise Kean, raggiunto a quota 8 tra i marcatori dal mattatore Keinan Davis, tornato, e al top, dopo tre gare saltate per infortunio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Udinese, Kabasele: Abbiamo qualità, ora serve continuità nella trasferta di BergamoOgni settimana lavoriamo molto sui calci piazzati, sono contento perché per la prima volta un mio gol porta tre punti alla squadra. Anche. tuttomercatoweb.com

Udinese, Kabasele: Siamo riusciti a invertire il trend, era importante vincere23.35 - Atteso tra pochi minuti in conferenza , giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro la Fiorentina nel ventisettesimo. m.tuttomercatoweb.com