I prezzi di benzina e diesel hanno raggiunto quasi due euro al litro, facendo salire la preoccupazione tra gli automobilisti. Le variazioni dei costi si verificano in un momento di tensione internazionale, con i mercati energetici in fermento. Oltre al carburante, si teme che anche il gasolio per il riscaldamento e alcuni beni di prima necessità possano vedere aumenti nei prossimi giorni.

I venti di guerra soffiano forte sul “caro carburanti” e non solo, il rischio è che anche il gasolio per il riscaldamento e i beni di prima necessità possano subire un aumento rilevante dei prezzi. Un incremento effetto diretto dell’ascesa del costo del barile di petrolio che, di conseguenza, si scarica sulle stazioni di servizio e sulle tasche dei consumatori, con quelli pugliesi già tra i più colpiti. I rincari sono scattati in sostanziale concomitanza con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, l’ascesa dei prezzi è continuata poi con l’allargarsi del fronte di conflitto e con la sostanziale chiusura dello Stretto di Ormuz, per il quale transitano ingenti quantitativi di prodotti petroliferi diretti dal Medio Oriente nel mondo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Benzina e diesel alle stelle: sfiorati i due euro al litro. «Rischio di altri aumenti»

Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euroNon solo le accise: a pesare sui prezzi di benzina e diesel c'è anche il nuovo scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Manovra, dall'accisa su diesel a 4,05 centesimi € al litro all'aliquota rc auto su infortuni al conducente dal 2,5% al 12,5%, tutti gli aumentiLa prima misura dovrebbe portare nelle casse dello Stato un incremento delle entrate pari a 552 milioni di euro l'anno prossimo, e come tante altre...

Approfondimenti e contenuti su Rischio di

Temi più discussi: Stangata sui carburanti dopo l’attacco all’Iran, ma il peggio deve ancora arrivare; Attacco in Iran, schizza il prezzo del petrolio: aumentano listini di benzina e diesel; Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.; Benzina e diesel, allarme rosso dopo l'attacco all'Iran: quanto può costarci la crisi dello Stretto di Hormuz.

Guerra in Iran: benzina alle stelle e bollette a rischioL’escalation in Medio Oriente spinge la benzina ai massimi da oltre un anno. A rischio anche il gas e le bollette. Il peggio però potrebbe ancora arrivare ... insella.it

Carburante alle stelle: la guerra fa impennare i prezzi di benzina e gas. Scorte in esaurimentoIl conflitto nel Golfo travolge i mercati: gas sopra i 60 euro/MWh, petrolio in forte rialzo e rischio aumenti immediati alla pompa. Crollano le Borse, scorte Ue ai minimi dal 2018 ... cosenzachannel.it

Il talco è davvero associato a un aumento del rischio di tumori Tra cause legali e studi scientifici, facciamo chiarezza su cosa sappiamo oggi facebook

Paoletti (Unioncamere), fermare rischio di nuove speculazioni. Presidente Cciaa VG, ricordiamo le follie della borsa di Amsterdam #ANSA x.com