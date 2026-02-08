Vetrine Rossoblù La provincia si colora per aiutare il Bologna a ritrovare lo slancio

La provincia si riempie di insegne e decorazioni rossoblù. Le attività commerciali si tingono di rosso e blu per sostenere il Bologna, che cerca di ritrovare la strada giusta in campionato. Le vetrine si animano di bandiere, striscioni e addobbi, creando un’onda di entusiasmo che coinvolge negozi, ristoranti e botteghe di ogni zona. La passione per il team si fa vedere anche fuori dallo stadio, con i cittadini che vogliono condividere il momento e trasmettere fiducia ai giocatori.

Si diffonde a macchia d'olio, in tutta la provincia, l'entusiasmo delle attività commerciali colorate di rossoblù. Il coro è unanime: "Dobbiamo sostenere il Bologna nella corsa europea". Sono infatti sempre di più i negozi e i locali che stanno aderendo all'iniziativa 'Vetrine Rossoblù', lanciata da Confcommercio Ascom, assieme ad altre realtà imprenditoriali del territorio, con la partnership de 'il Resto del Carlino'. Gli ultimi a partecipare, in ordine di tempo, sono cinque attività di Casalecchio: la pizzeria 'Il Delfino', in via Porrettana 445, del titolare Marco Fabbri, la tabaccheria 'Tarozzi's Smoke & more', in via Marconi 457, di Francesco Tarozzi, 'Tutti i caffè che vuoi', in via Mazzini 15, di Luca Mazzini, 'Fiore' di Fiorella D'Andria', in via Mazzini, e Jean Louis David, in piazza degli Etruschi 28, di Stefano Zanni.

