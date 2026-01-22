Violenze nel carcere di Sollicciano | per la Corte d’appello è stata tortura Nove gli agenti condannati

Da open.online 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto come tortura le violenze avvenute nel carcere di Sollicciano nel 2018 e 2020, condannando nove agenti della polizia penitenziaria. Tra le vittime, un detenuto di origine marocchina e un altro italiano. La sentenza evidenzia l’importanza di un’attenzione costante alle condizioni di gestione e rispetto dei diritti nel sistema penitenziario.

La corte d’appello di Firenze ha condannato con il rito abbreviato un’ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti per due aggressioni a un detenuto di origine marocchina e a un recluso italiano, avvenute nel 2018 e nel 2020 nel carcere fiorentino di Sollicciano. Il primo, riporta Repubblica Firenze, fucostretto a farsi visitare in ospedale per la  frattura di due costole, l’altro per un  timpano perforato. «Gli hanno dato delle mazzate talmente forti che gli hanno rotto due costole». I reati contestati sono stati tortura, falso e calunnia. In primo grado l’accusa di tortura era stata derubricata in quella di lesioni ed erano caduti gli episodi di falso e calunnia.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Violenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettriceLa Corte d’appello di Firenze ha confermato le condanne per otto agenti della polizia penitenziaria e un’ispettrice del carcere di Sollicciano, riconoscendo episodi di tortura e violenze.

Pestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado un'ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano, riqualificando il reato di tortura precedentemente assolto in primo grado.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’ex ispettore imputato: Fu un inferno; Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, gli agenti: C'erano due catene di comando; Maestro accusato di violenza sessuale su sette piccole alunne: chiesti 10 anni di carcere; Tortura bianca | Cos’è El Helicoide, la famigerata prigione del Venezuela.

violenze nel carcere diViolenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettriceLe condanne in appello per torture nel carcere di Sollicciano. Pene fino a 5 anni per un'ispettrice e agenti penitenziari per violenze sui detenuti. ilfattoquotidiano.it

Violenze nel carcere di Sollicciano: per la Corte d’appello è stata tortura. Nove gli agenti condannatiTra loro anche l'ispettrice della polizia penitenziaria. Gli episodi risalgono a due singole aggressioni avvenute nel 2018 e 2020 dentro le mura del penitenziario ... open.online

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.