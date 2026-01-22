Violenze nel carcere di Sollicciano | per la Corte d’appello è stata tortura Nove gli agenti condannati

La Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto come tortura le violenze avvenute nel carcere di Sollicciano nel 2018 e 2020, condannando nove agenti della polizia penitenziaria. Tra le vittime, un detenuto di origine marocchina e un altro italiano. La sentenza evidenzia l’importanza di un’attenzione costante alle condizioni di gestione e rispetto dei diritti nel sistema penitenziario.

La corte d’appello di Firenze ha condannato con il rito abbreviato un’ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti per due aggressioni a un detenuto di origine marocchina e a un recluso italiano, avvenute nel 2018 e nel 2020 nel carcere fiorentino di Sollicciano. Il primo, riporta Repubblica Firenze, fucostretto a farsi visitare in ospedale per la frattura di due costole, l’altro per un timpano perforato. «Gli hanno dato delle mazzate talmente forti che gli hanno rotto due costole». I reati contestati sono stati tortura, falso e calunnia. In primo grado l’accusa di tortura era stata derubricata in quella di lesioni ed erano caduti gli episodi di falso e calunnia.🔗 Leggi su Open.online

Violenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettriceLa Corte d’appello di Firenze ha confermato le condanne per otto agenti della polizia penitenziaria e un’ispettrice del carcere di Sollicciano, riconoscendo episodi di tortura e violenze.

Pestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado un'ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano, riqualificando il reato di tortura precedentemente assolto in primo grado.

