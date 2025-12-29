Autostrade nel 2026 previsti rincari medi dell’1,5% Il ministero di Matteo Salvini dà la colpa alla Corte costituzionale

Nel 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento medio dell’1,5%, secondo quanto annunciato dal ministero di Matteo Salvini. La decisione si basa sull’aggiornamento dei Piani Economico-Finanziari delle concessionarie autostradali, e la Corte costituzionale è stata indicata come responsabile di questa misura. Si tratta di un intervento che interesserà gli utenti delle autostrade italiane nel corso del nuovo anno.

Con l’anno nuovo arrivano i rincari sui pedaggi autostradali: 1,5% in media per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico-Finanziari. Per le società Concessioni del Tirreno p.A. (Tronco A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza p.A. (Tronco A5 e A21) e Strada dei Parchi p.A., in vigenza di periodo regolatorio, non sono previste variazioni tariffarie a carico dell’utenza, mentre una variazione pari all’1,925% è riconosciuta alla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli S.p.A. A comunicarlo è una nota del ministero dei Trasporti di Matteo Salvini che scarica la colpa dei rialzi su un verdetto della Consulta datato 14 ottobre 2025: “La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe” dei pedaggi autostradali, “fino a definizione dei nuovi Pef (Piani economici finanziari, ndr ) regolatori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

