Seminario online gratuito per docenti di inglese | motivare gli studenti attraverso il potere della scelta
Partecipa al seminario online gratuito dedicato ai docenti di inglese, che si terrà il 28 e il 30 gennaio 2026. L’evento si focalizza sull’importanza di coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento, promuovendo l’autonomia e la motivazione attraverso il potere della scelta. Un’occasione per approfondire strategie di insegnamento orientate alla comunicazione reale e al ruolo attivo degli studenti.
Che cosa accadrebbe se gli studenti diventassero davvero gli architetti del proprio apprendimento linguistico? Per rispondere a questa domanda il 28 e il 30 gennaio 2026 è in programma il seminario online gratuito in 2 giornate per docenti di lingua inglese “The Power of Choice: Student-led learning for real-world communication”Trinity College London offre l’opportunità per . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Formazione gratuita per docenti: ripartono i seminari di Lingua Inglese, CLIL e Musica con Trinity - I seminari di formazione gratuita per Dirigenti e Docenti “Trinity Days – Preparing for tomorrow” tornano a Ottobre e Novembre in molte città italiane. orizzontescuola.it
“Oltre la partitura”: il nuovo seminario gratuito per rinnovare la didattica musicale - Una possibile risposta arriva dal nuovo seminario gratuito online di Trinity College London “Oltre la ... orizzontescuola.it
. Domenica 1 Febbraio 2026 Dalle 09:00 alle 13:00 Seminario online La Montessori Brescia Coop. Sociale ONLUS, in collaborazione con Il Leone Verde Editor - facebook.com facebook
