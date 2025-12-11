Consiglio comunale Napoli approva il suo primo bilancio sociale

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il suo primo bilancio sociale con 21 voti favorevoli, segnando un passo importante nel rendicontare l'impatto sociale e le iniziative della città. Questa approvazione rappresenta un momento significativo per la trasparenza e la responsabilità dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini, evidenziando l'impegno di Napoli verso una gestione più partecipata e sostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza, 21 voti favorevoli, il sui primo bilancio sociale. Ad illustrare la delibera è stato l’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, che ha sottolineato come “il documento nasce dalla volontà dell’amministrazione di rendere conto delle proprie attività, scelte e risorse, in linea con il principio di accountability” ed ha spiegato che “il bilancio sociale è concepito come uno strumento per superare il deficit di comprensibilità dei rendiconti tradizionali, spesso troppo tecnico-finanziari, rendendo trasparenti e accessibili ai cittadini le priorità e gli obiettivi politici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio comunale Napoli approva il suo primo bilancio sociale

