Consiglio comunale Napoli approva il suo primo bilancio sociale

Anteprima24.it | 11 dic 2025

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il suo primo bilancio sociale con 21 voti favorevoli, segnando un passo importante nel rendicontare l'impatto sociale e le iniziative della città. Questa approvazione rappresenta un momento significativo per la trasparenza e la responsabilità dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini, evidenziando l'impegno di Napoli verso una gestione più partecipata e sostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza, 21 voti favorevoli, il sui primo bilancio sociale. Ad illustrare la delibera è stato l’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, che ha sottolineato come “il documento nasce dalla volontà dell’amministrazione di rendere conto delle proprie attività, scelte e risorse, in linea con il principio di accountability” ed ha spiegato che “il bilancio sociale è concepito come uno strumento per superare il deficit di comprensibilità dei rendiconti tradizionali, spesso troppo tecnico-finanziari, rendendo trasparenti e accessibili ai cittadini le priorità e gli obiettivi politici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

