voto di scambio indagati sindaci di castel volturno e san cipriano e il consigliere regionale zannini

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un avviso di conclusione delle indagini per voto di scambio al consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia, insieme ai sindaci di Castel Volturno e San Cipriano. L’inchiesta, condotta dai carabinieri e firmata dal procuratore Pierpaolo Bruni, riguarda presunti illeciti nelle dinamiche elettorali. La vicenda approfondisce le modalità di influenza politica e il ruolo di alcuni rappresentanti locali e regionali.

Nuove accuse per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato, tramite i carabinieri, un avviso di conclusione delle indagini per voto di scambio politico-elettorale, provvedimento firmato dal procuratore Pierpaolo Bruni e dai sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone. Nell’inchiesta risultano complessivamente nove persone indagate e, oltre a Zannini, compaiono anche i sindaci di Castel Volturno e San Cipriano d’Aversa, Pasquale Marrandino e Vincenzo Caterino. Tra i nomi iscritti nel registro degli indagati figura anche il vicesindaco di Castel Volturno, Giulio Natale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Voto di scambio: indagati consigliere regionale e due sindaci. Nuovi guai per ZanniniLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un avviso di conclusione indagini a Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, e a due sindaci, nel contesto di un'inchiesta sul voto di scambio in vista delle elezioni comunali del giugno 2024 nel Casertano.

Castel Volturno, indagati Zannini e il sindaco: appalti, soldi e anche un maiale in cambio del votoA Castel Volturno, il consigliere regionale Zannini e il sindaco Pasquale Marrandino sono coinvolti in un'inchiesta riguardante presunti appalti, questioni di finanziamenti pubblici e un episodio di voto di scambio.

