Domani Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia in Campania, sarà ascoltato dal gip nell’ambito di tre diverse inchieste della Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’interrogatorio arriva in un momento di grande attenzione sulla sua posizione, mentre le indagini continuano a spostare il focus su eventuali episodi di corruzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà ascoltato dal gip domani Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia in Campania coinvolto in ben tre inchieste della Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’interrogatorio preventivo a cui sarà sottoposto riguarda le accuse di corruzione, concussione, falso e truffa ai danni dello Stato contestate in relazione a vicende avvenute nella passata consiliatura regionale, quando Zannini sedeva tra i banchi della maggioranza (a sostegno dell’allora presidente della Regione Vincenzo De Luca) nella veste di presidente della commissione regionale per l’Ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corruzione, domani l’interrogatorio del consigliere regionale campano Zannini

Approfondimenti su Zannini Procura

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia con oltre 30 mila preferenze.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zannini Procura

Argomenti discussi: Voto di scambio, Consigliere Regionale ed ex assessore non si presentano in Procura; Caserta, Zannini non va in Procura: rinviata l'audizione; Foggia, tangenti a Palazzo di Città: Le spese di Iaccarino con i soldi del Comune; Lo scandalo delle protesi sospette: Mai tradito la fiducia dei pazienti.

Caso affidi a Pesaro, conclusa la perizia sullo smartphone: depositate le nuove chat. Domani l’interrogatorio di SantiniA metà ottobre era stato nominato il consulente, l’ingegnere Marco Tinti, incaricato di recuperare i contenuti multimediali ed eventuali conversazioni intercorse tra l’indagato e gli altri coindagati ... corriereadriatico.it

Ceccano, domani, 30 gennaio, la prima udienza per gli appalti del PNRR Si svolgerà domani, 30 gennaio, l'udienza che stabilirà se tre degli accusati di corruzione negli appalti del PNRR a Ceccano saranno o meno ammessi al patteggiamento. Si tratta di Stef - facebook.com facebook

Corruzione e concussione, chiesto l’arresto del consigliere della regione Campania Giovanni Zannini x.com