Corruzione domani l’interrogatorio del consigliere regionale campano Zannini

Da anteprima24.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia in Campania, sarà ascoltato dal gip nell’ambito di tre diverse inchieste della Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’interrogatorio arriva in un momento di grande attenzione sulla sua posizione, mentre le indagini continuano a spostare il focus su eventuali episodi di corruzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà ascoltato dal gip domani Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia in Campania coinvolto in ben tre inchieste della Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’interrogatorio preventivo a cui sarà sottoposto riguarda le accuse di corruzione, concussione, falso e truffa ai danni dello Stato contestate in relazione a vicende avvenute nella passata consiliatura regionale, quando Zannini sedeva tra i banchi della maggioranza (a sostegno dell’allora presidente della Regione Vincenzo De Luca) nella veste di presidente della commissione regionale per l’Ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

corruzione domani l8217interrogatorio del consigliere regionale campano zannini

© Anteprima24.it - Corruzione, domani l’interrogatorio del consigliere regionale campano Zannini

Approfondimenti su Zannini Procura

Chiesto l’arresto per il consigliere campano appena rieletto, Giovanni Zannini indagato per corruzione

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia con oltre 30 mila preferenze.

Chiesto l’arresto per il consigliere regionale Zannini: è indagato per corruzione e concussione

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zannini Procura

Argomenti discussi: Voto di scambio, Consigliere Regionale ed ex assessore non si presentano in Procura; Caserta, Zannini non va in Procura: rinviata l'audizione; Foggia, tangenti a Palazzo di Città: Le spese di Iaccarino con i soldi del Comune; Lo scandalo delle protesi sospette: Mai tradito la fiducia dei pazienti.

Caso affidi a Pesaro, conclusa la perizia sullo smartphone: depositate le nuove chat. Domani l’interrogatorio di SantiniA metà ottobre era stato nominato il consulente, l’ingegnere Marco Tinti, incaricato di recuperare i contenuti multimediali ed eventuali conversazioni intercorse tra l’indagato e gli altri coindagati ... corriereadriatico.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.