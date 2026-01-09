Militello in Val di Catania ricorda l' appuntato scelto Gianluca Sciannaca a dieci anni dalla scomparsa

A Militello in Val di Catania si è tenuta una cerimonia per ricordare l’appuntato scelto Gianluca Sciannaca, a dieci anni dalla scomparsa. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e commemorazione per onorare la memoria del militare. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità, sottolineando l’importanza di preservare il suo ricordo.

Oggi a Militello in Val di Catania si è svolta una cerimonia in memoria dell'appuntato scelto Gianluca Sciannaca, nel decennale della sua morte. Sciannaca, insignito della Medaglia d'Oro al Valore dell'Arma dei Carabinieri "alla memoria", perse la vita il 9 gennaio 2016 a Ramacca durante un.

