Militello in Val di Catania ricorda l' appuntato scelto Gianluca Sciannaca a dieci anni dalla scomparsa

Da cataniatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Militello in Val di Catania si è tenuta una cerimonia per ricordare l’appuntato scelto Gianluca Sciannaca, a dieci anni dalla scomparsa. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e commemorazione per onorare la memoria del militare. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità, sottolineando l’importanza di preservare il suo ricordo.

Oggi a Militello in Val di Catania si è svolta una cerimonia in memoria dell'appuntato scelto Gianluca Sciannaca, nel decennale della sua morte. Sciannaca, insignito della Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri "alla memoria", perse la vita il 9 gennaio 2016 a Ramacca durante un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Una targa ricorda Maria Grazia Salvatore a dieci anni dalla sua scomparsa

Leggi anche: Militello in Val di Catania: tre persone denunciate per gestione illecita di rifiuti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Via di emergenza - Comune di Militello in Val di Catania (CT); Domenica al museo in Sicilia: i luoghi a ingresso gratuito, cosa vedere il 4 gennaio; Campane a festa e piazza gremita per l’insediamen­to di don Luca; Funerali Pippo Baudo, l'omelia di don Albanese: Coraggioso contro la mafia, forte il senso di giustizia.

È Militello in Val di Catania a vincere l’ambitissimo titolo di Borgo dei Borghi 2025 - Militello in Val di Catania, il Borgo più bello d’Italia È Militello in Val di Catania ad aver vinto la dodicesima edizione del Borgo dei Borghi 2025, un titolo che è tutto merito del pubblico perché ... siviaggia.it

Mattarella a Militello in Val di Catania per inaugurare la scuola “Pietro Carrera”: garantire servizi adeguati in tutto il Paese - “È indispensabile garantire in tutto il nostro Paese servizi e collegamenti adeguati e condizioni di pienezza di cittadinanza per tutti i cittadini”. ilsole24ore.com

Il Borgo dei Borghi 2025 è Militello in Val di Catania, già sito Unesco. Record per la Sicilia. Cosa vedere e gustare - Ai titoli di Regione europea della Gastronomia, attribuito alla Sicilia dall’Unione europea, e di Capitale italiana della Cultura, assegnato per il 2025 dal Ministero ... quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.