Catania questa mattina ha ricordato il Commissario Filippo Raciti a 19 anni dalla sua morte. La città si è stretta intorno alla memoria di Raciti, ucciso durante gli scontri nel 2007 dopo la partita di calcio tra Catania e Palermo allo stadio “Angelo Massimino”. Un momento di commozione, con cittadini e forze dell’ordine che si sono riuniti per onorare la sua figura e il suo impegno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Questa mattina, 2 febbraio, la città di Catania ha reso omaggio al Commissario della Polizia di Stato Filippo Raciti, nel 19° anniversario della sua morte, avvenuta il 2 febbraio 2007 durante i violenti scontri seguiti all’incontro di calcio Catania-Palermo allo stadio “Angelo Massimino”. Alla cerimonia commemorativa hanno preso parte il Questore di Catania, il Vicario del Prefetto, numerose autorità civili e militari e una vasta rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato, che si sono stretti con rispetto e commozione attorno ai familiari del Commissario Raciti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania ricorda il Commissario Filippo Raciti a 19 anni dalla scomparsa

Approfondimenti su Filippo Raciti

Questa mattina, le forze di polizia hanno ricordato Filippo Raciti nel 19° anniversario della sua morte.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Filippo Raciti

Argomenti discussi: Camera Commercio Sud EST: la strana e triste storia del commissario di Schifani che ci costa 340 euro al giorno. Da tre anni; Schifani Ben venga commissario per ricostruzione, nessuna polemica con Governo; Schifani ad Acireale e Catania nei luoghi colpiti dal ciclone: Fondi regionali per risarcire lidi e attività commerciali danneggiate; Questura di Vibo Valentia: Sergio Leo è il nuovo dirigente della squadra Mobile.

Catania, la Polizia ricorda Filippo RacitiÈ stato ricordato, questa mattina, il Commissario della Polizia di Stato Filippo Raciti, in occasione del 19° anniversario della sua morte, avvenuta il 2 febbraio 2007, durante gli scontri registrati ... catanianews.it

19 anni anni fa moriva Filippo Raciti, il ricordo del Catania: cerimonia in ricordo del CommissarioVincenzo Grella, Vice Presidente e Amministratore Delegato del Catania Football Club, ha partecipato oggi alla breve cerimonia in memoria del Commissario Filippo Raciti, presso la scultura commemorat ... strettoweb.com

CATANIA – COMMEMORATO FILIPPO RACITI A DICIANNOVE ANNI DALLA MORTE È stato commemorato, questa mattina, il Filippo Raciti, Commissario della Polizia di Stato, nel 19° anniversario della sua morte, avvenuta il 2 febbraio 2007 durante gli scont facebook

La salvaguardia della libertà accademica e il tema delle crisi umanitarie e della solidarietà al centro dell'intervento della rettrice Marina Brambilla e della Prolusione di Filippo Grandi, già Alto Commissario ONU per i rifugiati. url.unimi.it/2p x.com