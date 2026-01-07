Verso le amministrative Scurria l' unico candidato alternativo a Basile
In vista delle prossime elezioni amministrative, Marcello Scurria del gruppo civico
E' Marcello Scurria del gruppo civico "Partecipazione Messina" l'unico nome al momento alternativo al sindaco Federico Basile. E che in assenza di novità potrebbe andare bene a tutto il centrodestra. Nonostante le ultime polemiche sollevate dal primo cittadino di Taormina Cateno De Luca che aveva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
