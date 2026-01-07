Verso le amministrative Scurria l' unico candidato alternativo a Basile

Da messinatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni amministrative, Marcello Scurria del gruppo civico

E' Marcello Scurria del gruppo civico "Partecipazione Messina" l'unico nome al momento alternativo al sindaco Federico Basile. E che in assenza di novità potrebbe andare bene a tutto il centrodestra. Nonostante le ultime polemiche sollevate dal primo cittadino di Taormina Cateno De Luca che aveva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

