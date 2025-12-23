Governo fascista Il post choc dell’avvocato e il giallo sull’apprezzamento del presidente Anm Parodi

Un commento di Cesare Parodi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, pubblicato su LinkedIn, ha suscitato discussioni riguardo a un post dell’avvocato Flavio Campagna. La conversazione riguarda la riforma costituzionale della magistratura e ha sollevato interrogativi sul tono e il contenuto delle dichiarazioni. Questo episodio evidenzia come le opinioni su temi istituzionali possano generare dibattiti e riflessioni nel mondo giuridico e politico.

Fa discutere un commento che Cesare Parodi, presidente dell'Anm, ha fatto a un post pubblicato su LinkedIn dall'avvocato torinese Flavio Campagna contro la riforma costituzionale della magistratura. Il quotidiano Il Foglio, che lo ha trovato, sottolinea che quel commento "suscita non poche perplessità sul piano dell'opportunità istituzionale. Un post molto pesante - si legge - in cui Campagna (consigliere distrettuale di disciplina degli avvocati della Corte d'appello di Torino) annuncia il suo No al referendum con parole nette: "Non voterò mai questa riforma, né qualunque altra proposte dovesse provenire da chi ci governa ora ovvero da chi non perde occasione per fare a brandelli la nostra democrazia, la nostra Costituzione, i diritti civili e le libertà declinate in tutte le espressioni possibili.

