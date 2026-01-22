Visita in città del generale Mirra comandante territoriale nazionale dell’Esercito | Profondo il legame con il territorio

Il generale Gianpaolo Mirra, comandante territoriale nazionale dell’Esercito, ha visitato Pescara per incontrare il personale del 13° Reparto Infrastrutture. L’occasione ha rafforzato il legame tra le forze armate e il territorio, evidenziando l’impegno dell’Esercito nella gestione e nel miglioramento delle infrastrutture locali. Un momento di confronto e collaborazione volto a consolidare i rapporti tra istituzioni militari e comunità.

