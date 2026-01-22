Visita in città del generale Mirra comandante territoriale nazionale dell’Esercito | Profondo il legame con il territorio
Il generale Gianpaolo Mirra, comandante territoriale nazionale dell’Esercito, ha visitato Pescara per incontrare il personale del 13° Reparto Infrastrutture. L’occasione ha rafforzato il legame tra le forze armate e il territorio, evidenziando l’impegno dell’Esercito nella gestione e nel miglioramento delle infrastrutture locali. Un momento di confronto e collaborazione volto a consolidare i rapporti tra istituzioni militari e comunità.
Il comandante territoriale nazionale dell’Esercito, generale di Corpo d’armata Gianpaolo Mirra, in visita a Pescara per incontrare le donne e gli uomini del 13° Reparto Infrastrutture, ente responsabile della gestione e dell'ammodernamento del patrimonio infrastrutturale dell’Esercito nelle.🔗 Leggi su Ilpescara.it
