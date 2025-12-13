Il generale Parrulli comandante delle unità forestali ambientali e agroalimentari dell' Arma in visita ad Ancona

Il generale Fabrizio Parrulli, comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, ha visitato ieri Ancona. L’obiettivo della visita è stato incontrare i reparti locali e salutare la rappresentanza di tutte le unità dell’organizzazione Forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma.

