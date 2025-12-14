Un'inchiesta svela i legami del clan di Villaseta, coinvolto non solo in traffico di droga e sparatorie, ma anche in accordi con un assessore e in attività illecite legate al mondo del sesso, con viaggi dal Sudamerica per portare giovani. La speranza di risolvere il cold case di Palma si dissolve, rivelando un panorama criminale complesso e radicato.

Non solo droga e pistolettate per il controllo del territorio: il clan di Villaseta trattava, in rapporti confidenziali, assunzioni con un assessore della giunta Micciché e faceva affari con le squillo, organizzando viaggi dal Sudamerica per far arrivare le giovani. Gerlando Cardinale, per. Agrigentonotizie.it

Il clan trattava assunzioni con l'assessore e faceva affari con le squillo, svanita la speranza di risolvere il cold case di Palma: Dossier in pillole - Non solo droga e pistolettate per il controllo del territorio: il clan di Villaseta trattava, in rapporti confidenziali, assunzioni con un assessore della giunta Micciché e faceva affari con le squill ... agrigentonotizie.it

L’assessore comunale trattava assunzioni con Vasile? La Vardera: "Silenzio preoccupante" - Il deputato regionale ha cercato di parlare con gli amministratori e il presidente del consiglio per avere chiarimenti sulla vicenda ma nessuno degli “inquilini” di Palazzo dei Giganti era in sede ... agrigentonotizie.it