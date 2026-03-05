Il Circolo AUSER Biagio Giordano presenta l’ultimo libro di Mariella Sapienza | appuntamento il 7 marzo

Il Circolo AUSER Biagio Giordano di Monreale annuncia un evento dedicato alla presentazione dell’ultimo libro di Mariella Sapienza, che si terrà il 7 marzo. La serata vedrà la partecipazione dell’autrice e si svolgerà presso la sede del circolo. L’appuntamento ha l’obiettivo di promuovere la cultura e favorire il confronto tra i presenti.

MONREALE – Ancora una volta il Circolo AUSER Biagio Giordano di Monreale, presieduto da Biagio Cigno, nell'ambito delle attività culturali in programma per i propri soci, ha il piacere di.