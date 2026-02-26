Sciolte le riserve sul nuovo candidato a sindaco di Calci: sarà l’attuale sindaca reggente Valentina Ricotta, esponente del Partito Democratico. L’annuncio ufficiale della candidatura con la coalizione di centrosinistra è atteso nei prossimi giorni. Ricotta, già vicesindaca nell’amministrazione guidata da Massimiliano Ghimenti, ha assunto il ruolo di sindaca reggente dopo l’elezione di Ghimenti in Consiglio regionale per Alleanza Verdi e Sinistra, accompagnando il Comune verso le elezioni anticipate. Ghimenti era stato eletto sindaco per la prima volta nel 2014, poi riconfermato nel 2019. Nell’ultima tornata elettorale, sostenuto dalla lista Centrosinistra per Calci, era stato rieletto per la terza volta con il 69% dei voti, salvo poi entrare in consiglio regionale con le ultime elezioni e lasciando così il posto a Ricotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calci, Ricotta si candida. La reggente in corsa per la carica di sindaca

Valorizzazione di territorio e attività: Confcommercio incontra la sindaca RicottaCalci (PI), 13 gennaio 2026 – Si è tenuto un proficuo incontro tra il direttivo di Confcommercio e del Centro Commerciale Naturale di Calci con...

Galeata, la sindaca Pondini si candida a presidente della Provincia: sarà lei a sfidare Enzo Lattuca“Mi candido alla Presidenza della Provincia di Forlì-Cesena con l’obiettivo di portare maggiore valore, anche nell'ottica di quella discontinuità che...

Argomenti discussi: Calci, Ricotta si candida. La reggente in corsa per la carica di sindaca.

Sindaci: si vota il 24 e 25 maggio. Election days per quattro ComuniCascina, Calci, Fauglia e Orciano Pisano alle urne per eleggere i nuovi consigli comunali: primi candidati ... msn.com

Valorizzazione di territorio e attività: Confcommercio incontra la sindaca RicottaCalci (PI), 13 gennaio 2026 – Si è tenuto un proficuo incontro tra il direttivo di Confcommercio e del Centro Commerciale Naturale di Calci con l'amministrazione comunale della Valgraziosa, ... lanazione.it