Il canile va in città | una mattina all' insegna dell' adozione responsabile

Questa domenica mattina, il canile comunale di Brindisi apre le porte in centro, invitando le persone a conoscere i cani in cerca di casa. L’iniziativa, chiamata “Il canile va in città”, punta a sensibilizzare sull’adozione responsabile e a portare gli animali in un ambiente più vicino alla città. Dalle 10 in poi, chi passa può vedere da vicino i cani e, se vuole, portarli a casa.

Domenica 8 febbraio, cani in cerca di famiglia al Monumento al Marinaio. Iniziativa organizzata da Brindisi Multiservizi Srl, dalle associazioni del canile e dal Comune BRINDISI - Una domenica mattina all’insegna della solidarietà a quattro zampe. Torna, per gli amanti degli animali e per gli ospiti del canile comunale, la campagna adozioni “Il canile va in città”, in programma domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 10.00 alle 12.30, presso il piazzale antistante il Monumento al Marinaio, nel cuore del quartiere Casale. L’iniziativa, promossa da Brindisi Multiservizi Srl e organizzata in collaborazione con le associazioni operative in canile e il Comune di Brindisi, porterà tra la gente i suoi ospiti più speciali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

