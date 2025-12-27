Quando l'indicazione sbagliata della razza negli appelli ferma le adozioni | lo studio sui cani di canile

Uno studio americano mette in evidenza che spesso chi opera per il bene dei cani cercando loro adozione li descrive erroneamente appartenenti a determinate razze. Ciò diminuisce la probabilità di trovare loro casa insieme a descrizioni non corrette della personalità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

