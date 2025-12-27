Quando l'indicazione sbagliata della razza negli appelli ferma le adozioni | lo studio sui cani di canile
Uno studio americano mette in evidenza che spesso chi opera per il bene dei cani cercando loro adozione li descrive erroneamente appartenenti a determinate razze. Ciò diminuisce la probabilità di trovare loro casa insieme a descrizioni non corrette della personalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Un trovatello sotto l’albero”: 4 incontri a Napoli per sensibilizzare sulle adozioni consapevoli al canile comunale
Leggi anche: Perché alcuni cani sembrano “più intelligenti” di altri? La razza non c’entra: conta l’individualità
