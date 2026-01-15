False generalità 48enne finisce in manette

Lunedì scorso a Lugo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato una donna italiana di 48 anni, residente fuori regione. Durante un controllo, ha fornito false generalità, motivo per cui è stata trattenuta in custodia. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure di identificazione e delle norme di legge.

Ha 48 anni e risiede fuori regione la donna italiana tratta in arresto lunedì scorso a Lugo dai Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, per aver fornito false generalità all’atto dell’identificazione. Tutto ha avuto inizio a seguito di una serie di segnalazioni, pervenute alla centrale operativa dell’Arma, da parte di cittadini vittime di tentativi di truffa con la ormai tristemente e nota tecnica del cosiddetto ‘ falso carabiniere ’. In sostanza, una truffa organizzata da persone che, spacciandosi per finti carabinieri, telefonano a casa di anziani o soggetti vulnerabili, informandoli che un fantomatico parente o un figlio è in stato di arresto per aver causato un incidente, e che, per ‘liberarlo’ nel minor tempo possibile, occorre pagare una cauzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - False generalità, 48enne finisce in manette Leggi anche: Rapine, furti e false generalità: arrestato 22enne, dovrà scontare due anni Leggi anche: Sospetta truffa e false generalità fornite ai Carabinieri: arrestata una donna Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. False generalità, 48enne finisce in manette - L’attività dell’Arma di Lugo originata da alcune segnalazioni di tentate truffe, con persone che si spacciavano per carabinieri ... ilrestodelcarlino.it

Fornisce generalità false, arrestata dai Carabinieri x.com

Controlli straordinari nel fine settimana: quattro denunce per droga, guida in stato di ebbrezza e false generalità, sanzioni per oltre 500 euro facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.