False generalità 48enne finisce in manette

Da ilrestodelcarlino.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì scorso a Lugo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato una donna italiana di 48 anni, residente fuori regione. Durante un controllo, ha fornito false generalità, motivo per cui è stata trattenuta in custodia. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure di identificazione e delle norme di legge.

Ha 48 anni e risiede fuori regione la donna italiana tratta in arresto lunedì scorso a Lugo dai Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, per aver fornito false generalità all’atto dell’identificazione. Tutto ha avuto inizio a seguito di una serie di segnalazioni, pervenute alla centrale operativa dell’Arma, da parte di cittadini vittime di tentativi di truffa con la ormai tristemente e nota tecnica del cosiddetto ‘ falso carabiniere ’. In sostanza, una truffa organizzata da persone che, spacciandosi per finti carabinieri, telefonano a casa di anziani o soggetti vulnerabili, informandoli che un fantomatico parente o un figlio è in stato di arresto per aver causato un incidente, e che, per ‘liberarlo’ nel minor tempo possibile, occorre pagare una cauzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

false generalit224 48enne finisce in manette

© Ilrestodelcarlino.it - False generalità, 48enne finisce in manette

Leggi anche: Rapine, furti e false generalità: arrestato 22enne, dovrà scontare due anni

Leggi anche: Sospetta truffa e false generalità fornite ai Carabinieri: arrestata una donna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

false generalit224 48enne finisceFalse generalità, 48enne finisce in manette - L’attività dell’Arma di Lugo originata da alcune segnalazioni di tentate truffe, con persone che si spacciavano per carabinieri ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.