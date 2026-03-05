Il caffè di Londra e Brighton arriva sul lago | Wolfox apre a Como

A Como sta per aprire un nuovo negozio Wolfox, marchio internazionale di specialty coffee. Il locale sarà situato tra via Lambertenghi e via Diaz, nel centro della città. La catena, nota per il suo caffè di alta qualità, ha annunciato l’apertura nel capoluogo lariano, portando il suo concept di espresso di livello superiore nel territorio. La data di apertura non è ancora stata comunicata.

Il marchio internazionale di specialty coffee fondato dal comasco Fabio Lauro inaugura un nuovo locale tra via Lambertenghi e via Diaz A Como sta per arrivare Wolfox, marchio internazionale di specialty coffee che a breve aprirà un nuovo punto vendita nel cuore della città, tra via Lambertenghi e via Diaz. Nei locali che ospitavano n ex concept store adesso fervono i lavori. Il locale porterà nel centro cittadino un format dedicato al caffè artigianale di alta qualità, un fenomeno sempre più diffuso nelle grandi capitali europee e ora pronto a trovare spazio anche sulle rive del lago. Del resto Como e il suo lago sono ormai da tempo location irrinunciabile per i marchi di respiro internazionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

