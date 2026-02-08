A marzo apre il nuovo 5 stelle firmato Marriott che rilegge la villeggiatura sul Lago di Como
A marzo aprirà un nuovo hotel a cinque stelle firmato Marriott sul Lago di Como. L'edificio, immerso nel paesaggio, promette di cambiare il modo di vivere la villeggiatura nella zona. Lo avevano annunciato già lo scorso luglio, e ora la data si avvicina. La struttura si prepara ad accogliere i primi ospiti, puntando a diventare uno dei punti di riferimento per chi cerca relax e lusso sul lago.
The Lake Como Edition aprirà a marzo 2026 a Cadenabbia, dopo il restauro dell’ex Britannia Excelsior, con 145 camere, wellness e alta cucina Lo scorso luglio avevamo già acceso i riflettori su quello che si annunciava come uno dei nuovi grandi arrivi sul Lago di Como. Oggi The Lake Como Edition, il 5 stelle lifestyle firmato Marriott International, ha finalmente una data di apertura e qualche dettaglio in più su una struttura destinata a lasciare il segno. Il nuovo hotel aprirà a marzo 2026, tra meno di un mese. La struttura nasce dal profondo restauro dell’ex Hotel Britannia Excelsior, storico complesso ottocentesco affacciato sul lago a Cadenabbia, sulla sponda occidentale del Lario, con viste aperte verso Bellagio.🔗 Leggi su Quicomo.it
L'hotel sul Lago di Como che in un anno ha conquistato 8 riconoscimenti in tutto il mondo
Nel 2025, Musa Lago di Como ha consolidato la propria posizione nel settore dell'hotellerie di lusso, ottenendo otto riconoscimenti internazionali.
