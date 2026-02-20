Un bene confiscato alla criminalità che diventa spazio di creazione e crescita professionale

Un immobile confiscato alla criminalità si trasforma in un centro di formazione e sviluppo. La decisione nasce dalla volontà di riutilizzare i beni sottratti ai gruppi criminali per favorire attività positive nella comunità. Ora, l’edificio ospita corsi, laboratori e iniziative che coinvolgono giovani e adulti. Questo esempio concreto di recupero dimostra come i beni sequestrati possano contribuire a costruire opportunità di lavoro e integrazione. La riqualificazione continua con nuovi progetti in cantiere.

Tempo di lettura: 3 minuti . Domenica 22 febbraio la Masseria Antonio Esposito Ferraioli ospita l'evento conclusivo del progetto "Arte, Natura e Comunità: un modello innovativo di professionalizzazione degli artisti", promosso da Sott'e'ncoppa in collaborazione con il collettivo Blue Art e realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Partner di progetto sono anche la cooperativa sociale TAM, le associazioni ACTA Progettazioni e So.Le. Appuntamento alle 11.00 con la presentazione del progetto.