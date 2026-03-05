I suoceri della principessa Beatrice sono furiosi temono che l’arresto di Andrea possa danneggiare i loro affari e la reputazione della famiglia Il retroscena

I suoceri della principessa Beatrice sono arrabbiati e preoccupati, perché credono che l’arresto di Andrea possa compromettere i loro affari e la reputazione familiare. Nonostante la pace apparente dei palazzi reali, all’interno di corte e delle sue varie ramificazioni si registrano tensioni e scontento. La situazione ha generato un clima di inquietudine tra chi vive e lavora nelle strutture vicine alla famiglia reale.

In mezzo alla calma apparente che sembra poter ovattare i palazzi reali, all’interno della corte e di tutte le sue possibili diramazioni, ci sono caos e rabbia. Di ciò che sta pensando l’erede al trono, il principe William, si è scritto a lungo, ma l’effetto Epstein Files detonato dalla famiglia York sta toccando anche il ramo italiano che si è congiunto con la principessa Beatrice. Andrea Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson sono stati a lungo amici del conte Alex Mapelli Mozzi, che nel 1972 era membro della squadra olimpica britannica e della ex moglie. Dopo essersi frequentati per anni, il figlio, Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice di York, nel 2020, in piena pandemia, sono convolati a nozze con l’autorizzazione della regina Elisabetta II che, per l’occasione, donò alla nipote un suo abito bianco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

