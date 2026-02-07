La nonna della famiglia nel bosco chiede l’affidamento dei nipoti che non sono a loro agio

La nonna della famiglia che vive nel bosco ha chiesto di avere l’affidamento dei nipoti. I bambini, infatti, non si sentono a loro agio nella struttura in cui sono stati inseriti. La richiesta arriva dopo che la nonna ha visitato i nipoti e ha espresso preoccupazioni sul loro benessere. Ora si attende una decisione delle autorità competenti.

I bambini della famiglia nel bosco tornano al centro dei dibattiti. La nonna, arrivata in Italia, sostiene che i nipoti non siano a loro agio nella struttura e ne chiede l’affidamento. Stando alle sue dichiarazioni appaiono cambiati e turbati Il silenzio del bosco abruzzese è diventato lo sfondo di una storia che divide l’opinione pubblica e interroga la giustizia: quella dei bambini che vivevano nel bosco con i loro genitori. Recentemente, è apparso l’appello della nonna materna dei tre fratelli allontanati dalla loro famiglia dopo mesi di vita isolata nella natura. “Stanno male, ridateceli”, dice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La famiglia del bosco, con la zia e la nonna dei bambini, è arrivata in Italia.

Sabato pomeriggio a Palmoli, famiglie e cittadini si sono riuniti per una fiaccolata a sostegno dei coniugi Nathan e Catherine, conosciuti come la “famiglia nel bosco”.

Famiglia nel bosco, l'appello della nonna sui bambini ammalati in casa famiglia: Dateli a noi, stanno maleDopo essere arrivate dall’ Australia, nella giornata di venerdì 6 febbraio la nonna e la zia dei bambini della famiglia nel bosco hanno incontrato i nipotini nella casa famiglia di Vasto, dove i ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, la nonna: «I bambini stanno male, dateli a noi»Pauline, dopo averli incontrati a Vasto, esprime la sua preoccupazione: «Si sono ammalati. No, non saranno più quelli di prima» L'articolo Famiglia nel bosco, la nonna: «I bambini stanno male, dateli ... msn.com

Rachael Birmingham e la nonna materna dall’Australia alla casa famiglia a Vasto. Intanto proseguono gli appuntamenti dei genitori con la psichiatra del tribunale #ilcentro facebook