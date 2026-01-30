Beatrice e Eugenia si allontanano da Andrea dopo l’espulsione dalla Royal Family. Eugenia sceglie di prendere le distanze, mentre Beatrice, invece, resta incerta e porta la figlia Sienna a cavallo con il nonno. La decisione di Eugenia sembra un tentativo di proteggere la propria immagine, ma la situazione tra le sorelle rimane tesa.

A ll’espulsione del padre dalla Royal Family, lo scorso ottobre, Beatrice ed Eugenia sembravano sul punto di perdere il titolo di principesse. Invece, Carlo le ha tranquillizzate. Lo scandalo del padre non si sarebbe riversato su di loro. Ma ora le due sorelle si trovano a un crocevia di difficile soluzione: distanziarsi dal padre Andrea e dalla madre Sarah Ferguson, ormai esiliati, per far piacere allo zio re Carlo, oppure rimanere leali nei confronti dei genitori? Beatrice di York è di nuovo mamma: è nata la seconda figlia, Athena Elizabeth X Leggi anche › L’ex principe Andrea sfida l’esilio imposto da re Carlo e torna a cavallo a Windsor Beatrice ed Eugenia affrontano (in modi opposti) lo scandalo del padre Andrea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per salvare la sua reputazione, Eugenia avrebbe deciso di distanziarsi da Andrea. Ma Beatrice tentenna e porta la figlia Sienna a cavallo con il nonno

