L’intelligenza artificiale ora parla arabo e punta a dominare il mondo

L'intelligenza artificiale ha ora la capacità di parlare arabo, segnando un passo avanti nelle sue applicazioni globali. Nel frattempo, Tartus, storica città siriana e ex base navale russa nel Mediterraneo, continua a essere un punto strategico di interesse geopolitico, simbolo delle complesse dinamiche della regione.

Tartus, un tempo popolare città balneare siriana, è nota agli appassionati di geopolitica per aver ospitato, fino alla caduta del regime di Assad, l’unica base navale russa nel Mediterraneo. Risparmiata in larga parte dalla distruzione della guerra civile, oggi torna a rivestire un ruolo strategico per la Siria. Sarà infatti l’approdo del cavo sottomarino, lungo 8.700 chilometri, che la connetterà al resto del Mediterraneo e fino al Portogallo. II martoriato Paese mediorientale, oggi nelle mani del camaleontico Ahmad al-Shara, si riconnetterà così al traffico Internet globale. E diventerà clamorosamente uno snodo strategico per l’asset su cui il mondo si sfida: l’Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it