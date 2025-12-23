Non è un comune per il biometano | a Pagnacco l' impianto non si farà

A Pagnacco, il progetto di impianto per il biometano è stato definitivamente respinto. Dopo un percorso di approfondimenti e consultazioni pubbliche, le preoccupazioni espresse dalla comunità e dal comitato No biometano hanno portato a una decisione negativa. La mobilitazione dei cittadini, che ha raggiunto oltre 5.300 firme, ha influenzato le deliberazioni amministrative, determinando l’assenza di realizzazione del progetto nel territorio comunale.

Il biogas a Pagnacco non si farà. Dopo una lunga trafila burocratica e amministrativa, i dubbi nati dai cittadini raccolti nel comitato No biometano sono passati da una raccolta firme in numero crescente (erano arrivati a 5300 persone) prima in Consiglio comunale (dove gran parte della minoranza.

Biometano: Scoccimarro, improcedibile istanza impianto Pagnacco - "Gli uffici della Direzione hanno archiviato definitivamente il procedimento relativo all'impianto di biometano di Pagnacco. ilgazzettino.it

5.367 firme per dire no all'impianto di Biometano a Pagnacco - Sono 5367 le firme raccolte in calce a una petizione diretta al Consiglio Regionale dai cittadini contrari alla realizzazione di un impianto di biometano tra le frazioni di Fontanabona e Modoletto, ... rainews.it

