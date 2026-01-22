I programmi TV di oggi 22 gennaio 2026 | fiction intrattenimento e film

Ecco una panoramica dei principali programmi TV in onda oggi, 22 gennaio 2026. Tra fiction, intrattenimento e film, sono presenti diverse proposte per tutti i gusti: da “Don Matteo 15” su Rai 1 a “Striscia la Notizia” su Canale 5, fino a “Jurassic Park III” su Canale 20. Una guida utile per scegliere cosa seguire, senza lasciarsi sopraffare dalle molteplici opzioni disponibili.

Guida ai programmi TV del 22 gennaio 2026: “Don Matteo 15” su Rai 1, “Striscia la Notizia” su Canale 5, “Jurassic Park III” su Canale 20. La prima serata televisiva del 22 gennaio 2026 vede su Rai 1 un nuovo episodio di Don Matteo 15, una delle fiction più amate dal pubblico italiano, mentre Rai 2 sceglie la cronaca con Ore 14 Sera, approfondendo casi irrisolti e storie che continuano a far discutere. Rai 3, invece, affida la serata all’ironia intelligente di Geppi Cucciari con Splendida Cornice, un format che unisce cultura e intrattenimento. Sul fronte Mediaset, Rete 4 conferma la sua vocazione al dibattito politico con Dritto e Rovescio, mentre Canale 5 sperimenta un evento speciale portando Striscia la Notizia in prima serata con una formula rinnovata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Programmi TV 5 gennaio 2026: film, fiction e intrattenimento

I programmi TV di oggi 17 gennaio 2026: talent show, intrattenimento e film

La Promessa - Anticipazioni 2 e 3 Gennaio 2026 - CRUZ RISCHIA LA PENA DI MORTE

