I negozi del comune brianzolo che per l' 8 marzo fanno sconti ma solo alle donne

Nel fine settimana dell’8 marzo, a Cesano Maderno, i negozi del centro storico offriranno sconti esclusivi alle donne. L’iniziativa, chiamata “shopping in rosa”, è stata riproposta quest’anno e vede la partecipazione di diversi esercizi commerciali locali. Le offerte sono riservate alle clienti femminili e si concentrano sulla giornata dedicata alla festa della donna.

Nel fine settimana dedicato alla festa della donna, a Cesano Maderno torna lo "shopping in rosa". L'iniziativa che già proposta lo scorso anno ha coinvolto numerosi negozi cittadini. Su proposta del Comune, da venerdì 7 a domenica 9 marzo le attività commerciali della città che hanno aderito all'iniziativa proporranno promozioni, sconti e piccoli omaggi pensati appositamente per le donne. Da "Nail Mooi", ad esempio, il negozio offre uno sconto del 20% sul trucco semipermanente per le sopracciglia. E ancora, Ricci e Capricci offre uno sconto del 25% su tutti i trattamenti. Monti Franco offre invece uno sconto del 10% su tutte le scarpe da donna (clicca qui per vedere tutte le attività che prendono parte all'iniziativa).